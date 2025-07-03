Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Схема движения временно изменится в нескольких округах Москвы с 3 июля в связи с проведением мероприятия "Ночь московского спорта", а также съемками, предупредили на портале мэра и правительства столицы.

На фоне первого события полное перекрытие коснется участка бокового проезда Садового кольца в районе дома 1 по Кудринской площади. Движение там будет недоступно с 23:00 3 июля до 10:00 6-го числа.

В свою очередь, 6 июля в период с 04:00 до 11:00 из-за проведения съемок рекламного ролика водители не смогут временно проехать по улице Олимпийская Деревня. Там движение закроют от дома 1 до дома 9, а также на участке местного проезда от дома 5 до дома 6. Перекрытие будет краткосрочным и продлится не более 5 минут.

Аналогичные короткие изменения в движении автотранспорта распространятся и на участки улицы Станиславского. Они связаны с проведением киносъемок и будут действовать 6 июля с 08:00 до 15:00.

В частности, под перекрытия подпадут участки улицы Станиславского от пересечения с Мартыновским переулком до дома 16/27, а также Коммунистического переулка от улицы Станиславского до улицы Александра Солженицына.

Со 2 июля также действуют ограничения движения на участке Никулинской улицы и местного проезда рядом с домом 42 по Озерной улице. Они продлятся до 17 октября.

Изменения связаны с проведением инженерных работ. В частности, одну полосу на этой локации перекрыли со 2 июля по 4 августа. Кроме того, полностью недоступным движение в этом районе будет с 5 августа по 8 сентября.