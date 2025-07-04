Трамваи двух маршрутов не будут ходить через парк "Сокольники" в ночь на 6 июля

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Трамваи двух маршрутов не будут ходить через территорию парка "Сокольники". Ограничения начнут действовать с вечера 5 июля, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Изменения вступят в силу в 21:00 5-го числа и будут сохраняться до 00:30 6 июля. В этот период трамваи маршрута № 4 будут проезжать между Богородским и метро "Сокольники" по Краснобогатырской улице и рядом с метро "Преображенская площадь". При этом на трамвае № 25 можно будет проехать от остановки "Останкино" до Богородского.

В связи с этими изменениями пассажирам посоветовали пользоваться метро и трамваем № 11.

Вместе с тем с 28 июня изменился маршрут трамваев № 7 в выходные дни. Они следуют до станции метро "Новослободская" вместо Белорусского вокзала. Вместо них курсирует автобус № 09к, на котором можно доехать от Белорусского вокзала до остановки "Лесная улица".