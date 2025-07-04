Улицы на западе и северо-западе Москвы будут перекрыты 5 и 6 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта временно перекроют в Западном и Северо-Западном административных округах Москвы 5 и 6 июля. Предупреждение ЦОДД передает телеграм-канал столичного Дептранса.

Корректировка связана с проведением спортивного мероприятия "Лига триатлона & Ironstar Москва Крылатское 2025". В частности, с 07:00 до 13:00 субботы, 5-го числа, водители не смогут проехать:



на участке Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе;

на улицах Нижние Мнёвники и Народного Ополчения;

на съезде с Островной улицы на Северо-Западную хорду.

В тот же день с 07:00 до 17:00, а также с 07:30 до 17:00 воскресенья, 6 июля, перекрытие коснется Крылатской улицы и местного проезда от дома 2А до Гребного канала.

Вместе с тем с 00:01 5 июля до окончания мероприятия будет действовать запрет на парковку на участке Крылатской улицы от дома 14 до улицы Нижние Мнёвники.

В субботу, 5 июля, схема движения будет также меняться из-за проведения московского ночного велофестиваля. Перекрыть планируется несколько улиц и набережных.

В частности, с 18:30 и до окончания мероприятия не будет проезда по улице Лужники и Лужнецкой набережной. При этом одну полосу для движения закроют 4 июля в 21:00 и 6 июля с 00:01 до 07:00. С 22:00 5 июля будут полностью закрыты некоторые набережные и проспект Ветеранов.