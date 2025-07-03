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03 июля, 07:15

Транспорт

Москвичей предупредили о перекрытиях в городе 4–6 июля

Москвичей предупредили о перекрытиях в городе 4–6 июля

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Схема движения временно изменится в Москве в субботу, 5 июля. Это связано с проведением московского ночного велофестиваля. Перекроют несколько улиц и набережных.

С 18:30 и до окончания мероприятия не будет проезда по улице Лужники и Лужнецкой набережной. При этом одну полосу для движения закроют 4 июля в 21:00 и 6 июля с 00:01 до 07:00. С 22:00 5 июля будут полностью закрыты некоторые набережные и проспект Ветеранов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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