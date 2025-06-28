Трамваи не будут ходить по выходным до Белорусского вокзала с 28 июня

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Трамваи № 7 будут следовать до станции метро "Новослободская" вместо Белорусского вокзала по выходным с 28 июня. Об этом горожан предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Вместо трамваев будет курсировать автобус № 09к от Белорусского вокзала до остановки "Лесная улица". Как пояснили в транспортном ведомстве, изменения связаны с проведением ремонтных работ на трамвайных путях на улице Палиха.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Немногим ранее на Чистопрудном бульваре Москвы завершили реконструкцию трамвайного разворота. Теперь он будет частью строящейся линии от Комсомольской площади до Чистых прудов.

После обновления у разворотной линии появились специальные стрелочные переводы. Они позволят трамваям переходить с главного пути на примыкающие с автоматическим переводом направления движения. Протяженность уложенного пути на бульваре составляет около 110 метров.