Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 23:30

Транспорт

Ночной московский велофестиваль проходит в столице

Ночной московский велофестиваль проходит в столице

"Аэрофлот" напомнил, что пассажиры задержанных рейсов могут вернуть деньги за билеты

Ночной велофестиваль стартовал в Москве

Специалисты приступили к демонтажу монорельса в Москве

Участники ночного велофестиваля стартовали с Лужнецкой набережной в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 июля

В России лимит выплат по ДТП, оформленным без инспекторов, вырос до 200 тыс руб

Прокуратура проследит за соблюдением прав пассажиров после задержки рейсов в Москве

Улицы в центре Москвы перекрыли из-за гонки "Две реки" и Ночного велозаезда

Более 1,1 млн человек посетили речные вокзалы Москвы в 2025 году

Ночной московский велофестиваль проходит в столице. Его участники проедут от Лужнецкой набережной до парка "Сокольники". Длина маршрута составляет 21 километр. Помимо самого заезда, организаторы подготовили и развлекательную программу, которая продлится до полуночи.

Велосипедисты заранее готовились к спортивному мероприятию. Они сшили себе костюмы и выбрали декорации для своего транспорта, вдохновившись темой этого года – "Огни Москвы". По традиции авторы трех самых ярких образов получат подарки, главный приз – велосипед.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортфестивалигородвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика