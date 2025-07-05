Ночной московский велофестиваль проходит в столице. Его участники проедут от Лужнецкой набережной до парка "Сокольники". Длина маршрута составляет 21 километр. Помимо самого заезда, организаторы подготовили и развлекательную программу, которая продлится до полуночи.

Велосипедисты заранее готовились к спортивному мероприятию. Они сшили себе костюмы и выбрали декорации для своего транспорта, вдохновившись темой этого года – "Огни Москвы". По традиции авторы трех самых ярких образов получат подарки, главный приз – велосипед.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.