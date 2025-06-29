Количество жалоб на повреждения авто вандалами выросло в 1,5 раза в Москве

Вандалы все чаще портят оставленные в московских дворах и на парковках автомобили. В 2025 году таких случаев стало в 1,5 раза больше. При этом страховой полис ОСАГО не предусматривает возмещения такого ущерба, а КАСКО можно оформить не на любую машину.

В таких случаях эксперты рекомендуют зафиксировать все повреждения, запросить записи с ближайших камер видеонаблюдения и обращаться в полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



