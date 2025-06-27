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27 июня, 06:45

Происшествия

Новости регионов: природные пожары в Бурятии охватили более 83 тысяч гектаров

Новости регионов: природные пожары в Бурятии охватили более 83 тысяч гектаров

Взрыв прогремел в Баку на территории киностудии "Азербайджанфильм"

Пожар произошел на складе стройматериалов в подмосковной деревне Шелепино

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Напавшему на ребенка в Шереметьево назначили экспертизу

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Лесные пожары в Забайкалье приблизились к поселку Атамановка

Природные пожары в Бурятии охватили более 83 тысяч гектаров. В настоящий момент специалисты тушат 66 очагов в регионе. Рост возгораний вызвали "сухие грозы". При таком явлении деревья вспыхивают от удара молний, однако дождя при этом нет, поэтому бороться с огнем приходится пожарным.

В Забайкалье в тушении леса задействованы уже свыше 1,5 тысячи человек и 200 единиц техники. Работу осложняет сухая ветреная погода. Огонь прошел 240 тысяч гектаров, и только часть возгораний удалось локализовать.

В Сети активно обсуждают документ о запрете купания, который туристов просят подписать при заселении в гостиницы Анапы. Как пояснили в оперативном штабе Кубани, он носит информационный характер и не предполагает наказания. Посещение зон, пострадавших от мазута, может грозить кожными заболеваниями, отравлением и аллергией, но не штрафом.

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