"Моя Москва": Светлана Аманова. Часть 1

Родители актрисы Светланы Амановой были работниками "Мосфильма". Мама трудилась в музыкальной редакции, папа был режиссером. Поэтому первое предложения о съемках в кино поступило артистке, когда ей было всего 5 лет.

Прогуливаясь по главным местам своего детства в районе Раменки, актриса расскажет, что помешало ей сняться у режиссера Александра Зархи. А также признается, какая роль в кино предсказала ее личную судьбу и расскажет истории о Москве.

Подробнее – в программе "Моя Москва".