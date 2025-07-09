09 июля, 06:45Культура
"Моя Москва": Светлана Аманова. Часть 1
Родители актрисы Светланы Амановой были работниками "Мосфильма". Мама трудилась в музыкальной редакции, папа был режиссером. Поэтому первое предложения о съемках в кино поступило артистке, когда ей было всего 5 лет.
Прогуливаясь по главным местам своего детства в районе Раменки, актриса расскажет, что помешало ей сняться у режиссера Александра Зархи. А также признается, какая роль в кино предсказала ее личную судьбу и расскажет истории о Москве.
Подробнее – в программе "Моя Москва".