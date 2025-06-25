"Моя Москва": Дарья Повереннова. Часть 2

Известность пришла к актрисе Дарье Поверенновой после съемок в сериале "День рождения Буржуя". Однако путь к успеху был непростым: после школы – провалы с поступлением в театральные институты, а после Щукинского училища – неудачные показы в разных московских театрах.

В этом выпуске на прогулке по Тверскому и Пресненскому районам столицы заслуженная артистка России признается, как ей удалось попасть в кино и на сцену, расскажет о дорогом сердцу подарке Татьяны Догилевой и покажет любимые уголки своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".