Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 06:50

Культура

"Моя Москва": Дарья Повереннова. Часть 2

"Моя Москва": Дарья Повереннова. Часть 2

Путин подписал указ о вручении государственных наград

Спектакль "Двое на качелях" прошел в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Известные деятели культуры были на церемонии прощания с Валентиной Талызиной

"Интервью": Алексей Лосихин – о сложностях воплощения разноплановых персонажей

Актрису Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище

Актер Алексей Лосихин рассказал, почему в Москве невозможно быть пассивным человеком

Прощание с Валентиной Талызиной завершилось в Москве

"Страсти на эстраде": Леонид Утесов и Любовь Орлова

"Моя Москва": Дарья Повереннова. Часть 1

Известность пришла к актрисе Дарье Поверенновой после съемок в сериале "День рождения Буржуя". Однако путь к успеху был непростым: после школы – провалы с поступлением в театральные институты, а после Щукинского училища – неудачные показы в разных московских театрах.

В этом выпуске на прогулке по Тверскому и Пресненскому районам столицы заслуженная артистка России признается, как ей удалось попасть в кино и на сцену, расскажет о дорогом сердцу подарке Татьяны Догилевой и покажет любимые уголки своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Читайте также
Программа: Моя Москва
культуравидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика