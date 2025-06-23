Артистку Тенякову похоронят 26 июня на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Прах советской и российской актрисы Натальи Теняковой будет захоронен в четверг, 26 июня, на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом ТАСС рассказали в МХТ имени А. П. Чехова.

В театре ранее уточняли, что Тенякова будет похоронена рядом с супругом народным артистом РСФСР Сергеем Юрским.

О смерти народной артистки России в возрасте 80 лет стало известно 18 июня. Причиной стала остановка сердца. Месяц назад актрисе стало плохо, но она отказалась от госпитализации, рассказывал заслуженный артист России Андрей Давыдов.

Гражданская панихида прошла на основной сцене в МХТ имени Чехова в пятницу, 20 июня. В фойе разместили портрет Теняковой, он был окружен белыми розами. Проститься с актрисой пришли десятки людей, включая родных, друзей и коллег. Затем состоялось прощание в ритуальном зале Центральной клинической больницы № 1.

Тенякова дебютировала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола в "Трехгрошовой опере" в 1966 году. В том же году артистка впервые сыграла одну из главных ролей в фильме "Старшая сестра".

После актриса вступила в труппу МХАТ. За время работы там она сыграла огромное количество ролей, в том числе в спектаклях "Юбилей ювелира", "Офелия боится воды", "Говорит Москва" и иных постановках. Среди других ее известных работ – "Зеленая карета", "Любовь и голуби" и "Француз".

