Прощание с артисткой Теняковой проходит в МХТ имени Чехова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гражданская панихида по народной артистке России Наталье Теняковой началась в МХТ имени А. П. Чехова. Прощание проходит на Основной сцене театра.

В фойе культурного учреждения разместили портрет Теняковой, он окружен белыми розами. Проститься с актрисой пришли десятки людей, включая родных, друзей и ее коллег. В их числе – заслуженный артист России Андрей Давыдов.

После завершения гражданской панихиды в стенах МХТ имени Чехова ожидается прощание в ритуальном зале Центральной клинической больницы № 1. Затем прах артистки будет захоронен на Троекуровском кладбище Москвы, рядом с ее супругом народным артистом РСФСР Сергеем Юрским.

Тенякова умерла 18 июня в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В общей сложности Тенякова снялась в более чем 10 кинокартинах и сериалах. Среди ее наиболее известных ролей в кино – баба Шура в комедии "Любовь и голуби", Евдокия Стольникова в телесериале "Следствие ведут знатоки" и Мария Кирилловна Обрезкова в драме "Француз".

