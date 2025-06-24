Прощание с Валентиной Талызиной завершилось в Театре Моссовета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гражданская панихида по народной артистке РСФСР Валентине Талызиной подошла к концу в Государственном академическом театре имени Моссовета.

На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги актрисы. Церемонию также посетили художественный руководитель театра и заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли, режиссер Андрей Кончаловский, актриса Юлия Высоцкая, а также заслуженные и народные артисты РФ и многие другие.

Гроб с телом артистки установили на Основной сцене театра. Цветы к нему принесли десятки людей. Кроме того, венки в память о Талызиной прислали Владимир Путин и представители российского министерства культуры. Вместе с тем председатель правительства РФ Михаил Мишустин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев направили прощальные телеграммы. Во время церемонии их зачитал заслуженный артист РФ Александр Яцко, который тоже присоединился к соболезнованиям.

По словам Яцко, Талызина смогла верно выбрать жизненный путь, который стал для нее "разнообразным, иногда агрессивным и трогательным". Он также отметил, что артистка успела даже попрощаться со зрителем, выйдя на сцену в спектакле "Волки и овцы".

В ходе панихиды высказался и актер Владимир Сулимов. Он рассказал о своем знакомстве с артисткой, которое произошло в 1956 году, когда они оба были студентами.

"С 1960 года по сегодня я тесно общался с этой замечательной женщиной. Она прекрасно играла спектакли. <...> Я хотел сказать, что она замечательный человек. То есть я много слышал, что о ней не всегда говорят хорошо, кто-то ее обвинял в чем-то, кому-то не нравилось, как она выступает. Но мы знакомы были 65 лет, и у нас никогда не было никаких проблем. Мы совсем по-другому чувствовали", – поделился Сулимов.

Он также признался, что ни разу не ссорился с Талызиной, и указал, что от нее исходило ощущение коллективизма, назвав ее продолжением великих артистов.

В свою очередь, Кончаловский, выступая с прощальным словом, подчеркнул, что Талызина была замечательной артисткой и прямым, искренним человеком.

"Ее слова всегда можно было воспринимать как суть прямого, талантливого, нелегкого человека. Если театр будет жить, это будет уже немножко другой театр, но уже без такой замечательной актрисы, которую мы всегда будем помнить", – подчеркнул он.

Талызина ушла из жизни 21 июня после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Ей было 90 лет. Как сообщил источник, основной причиной смерти Талызиной стал рак.

Актриса проработала в Театре имени Моссовета более 60 лет и сыграла более 40 главных ролей. В кино она дебютировала в 1963 году в фильме "Человек, который сомневается".

Всего же Талызина исполнила около 100 ролей, в том числе в кинокартинах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Зигзаг удачи" и "Невероятные приключения итальянцев в России". Также артистка озвучивала мультсериалы, одна из самых популярных ее ролей – мама дяди Федора в серии мультфильмов "Простоквашино".