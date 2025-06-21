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В возрасте 90 лет умерла народная артистка России Валентина Талызина. Об этом сообщил Театр имени Моссовета в своем телеграм-канале.

"Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной – огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра", – говорится в сообщении.

В пресс-службе театра отметили, что о дате и времени прощания с актрисой будет сообщено отдельно.

Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году она окончила ГИТИС. После актриса служила в Театре имени Моссовета, где исполнила свыше 40 центральных и главных ролей. Среди них – Анна Пейдж в "Виндзорских насмешницах", Зинаида в "Дядюшкином сне" и Тамара Николаевна в "Вечернем свете".

В кино Талызина дебютировала в 1963 году в детективном фильме "Человек, который сомневается". Всего же актриса исполнила около 100 ролей в кино, в том числе в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Зигзаг удачи" и "Невероятные приключения итальянцев в России".

Кроме того, Талызина озвучивала фильмы и мультсериалы. Одна из самых популярных ее ролей – мама дяди Федора в серии мультфильмов "Простоквашино".