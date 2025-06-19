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19 июня, 06:35

Культура

"Моя Москва": Андрей Градов. Часть 1

"Моя Москва": Андрей Градов. Часть 1

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Андрей Градов в детстве мечтал стать военным переводчиком, но после окончания английской спецшколы неожиданно выбрал театральный путь. Известность к нему пришла после выхода фильма "Берегите женщин" – актера стали узнавать на улицах.

В этом выпуске, гуляя по районам Аэропорт и Хорошёвский, Градов вспомнит, как довел учительницу до слез, расскажет, кто стал его "крестным" в кино, и покажет любимые места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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