"Моя Москва": Андрей Градов. Часть 1

Андрей Градов в детстве мечтал стать военным переводчиком, но после окончания английской спецшколы неожиданно выбрал театральный путь. Известность к нему пришла после выхода фильма "Берегите женщин" – актера стали узнавать на улицах.

В этом выпуске, гуляя по районам Аэропорт и Хорошёвский, Градов вспомнит, как довел учительницу до слез, расскажет, кто стал его "крестным" в кино, и покажет любимые места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".