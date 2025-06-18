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18 июня, 07:45

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В парке "Ходынское поле" покажут документальные и детские фильмы

В парке "Ходынское поле" покажут документальные и детские фильмы

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В парке "Ходынское поле" 18 июня работает открытый кинотеатр – с 11:00 до 22:55 там покажут документальные, научно-популярные и детские фильмы. В 16:00 на Крымской набережной начнется авторский диджей-сет. На Чистопрудном бульваре в это же время состоится танцевальная программа в стиле аргентинского танго.

Полное расписание мероприятий можно найти на сайте проекта "Лето в Москве". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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