Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 11:45

Спорт

Проект "Лето в Москве" подготовил спортивную программу на каникулы

Проект "Лето в Москве" подготовил спортивную программу на каникулы

Российские хоккеисты Бобровский и Куликов во второй раз выиграли Кубок Стэнли

Российская шпажистка Муртазаева завоевала золото на чемпионате Европы в Генуе

Чемпион мира по ледовому спидвею Николай Красников погиб в ДТП в Башкирии

Шведский спортсмен установил новый мировой рекорд по прыжкам с шестом

В Москве пройдет фестиваль "Московский марафон тренировок"

Отправившихся на спортивные сборы детей поселили в старые номера гостиниц в Подмосковье

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо"

"Физкультура": фехтование

Новости градостроительного комплекса Москвы

Сразиться в петанк и другие необычные игры можно на площадках проекта "Лето в Москве". Например, на Госпитальном Валу гостей учат играть в жульбак – настольную деревянную игру, где нужно закатывать шайбы. Для любителей активного спорта проведут чемпионат по футболу в формате 5 на 5, теннисный турнир, спартакиаду и выполнение нормативов ГТО.

Кроме того, горожан ждет кубок ЦАО по настольным играм и Открытый фестиваль "Шахматный сквер". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
спортгородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика