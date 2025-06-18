Проект "Лето в Москве" подготовил спортивную программу на каникулы

Сразиться в петанк и другие необычные игры можно на площадках проекта "Лето в Москве". Например, на Госпитальном Валу гостей учат играть в жульбак – настольную деревянную игру, где нужно закатывать шайбы. Для любителей активного спорта проведут чемпионат по футболу в формате 5 на 5, теннисный турнир, спартакиаду и выполнение нормативов ГТО.

Кроме того, горожан ждет кубок ЦАО по настольным играм и Открытый фестиваль "Шахматный сквер". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.