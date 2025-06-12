Томас Франк назначен на пост главного тренера ФК "Тоттенхэм"

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Датчанин Томас Франк стал главным тренером английского футбольного клуба "Тоттенхэм", сообщается на сайте ФК.

Руководство клуба заключило контракт с 51-летним Франком, рассчитанный до 2028 года. Вместе с ним в команду пришли Джастин Кокрейн, Крис Хаслам и Джо Ньютон, которые займут должности помощника главного тренера первой команды, руководителя по работе с игроками и аналитика первой команды соответственно.

До этого он тренировал футболистов "Брентфорда", которые в 2021 году попали в высший дивизион чемпионата Англии. Также специалист руководил датским "Брондбю".

Между тем белорус Виктор Ганчаренко после расторжения контракта покинул пост главного тренера футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". Также из команды ушли старший тренер Александр Ермакович, старший тренер по физической культуре Руслан Зубик.