Международный арт-фестиваль "С чего начинается Родина?" пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Международный арт-фестиваль "С чего начинается Родина?" пройдет 15–16 июля на ВДНХ в рамках "Лета в Москве". Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие приурочено к 110-летию со дня рождения поэта-песенника Михаила Матусовского. Горожан и гостей столицы с 20:00 ждут бесплатные выступления артистки Ларисы Долиной, Этери Бериашвили и других музыкантов.

В летнем кинотеатре-лектории ВДНХ состоится кинопоказ советских фильмов: 15 июля в 12:00 покажут "В трудный час", в 15:00 – "Весенние хлопоты", а 16-го числа в это же время – "На пути в Берлин" и "Зеленый дом".

На Главной аллее появятся шатры, которые оформят в тематике известных песен на стихи Матусовского, включая "С чего начинается Родина", "Подмосковные вечера", "На безымянной высоте", "Школьный вальс" и "Старый клен".

У павильона № 1 "Центральный" можно будет посетить выставку о жизни поэта, ожидаются мастер-классы и лекции. Кроме того, в рамках арт-фестиваля проведут фотосъемку разных мест Москвы и Луганска, родины Матусовского, затем эти снимки войдут в памятный альбом.

До этого, 12 июля, в парке "Останкино" на ВДНХ отметят древний белорусский праздник Купалье. Гостей пригласили поучаствовать в народных обрядах "Заплетание березы", "Женитьба Ярилы на Березке", "Иван Травник", "Купальские хороводы", а также в купальском шествии до Садового пруда.

Также каждый желающий сможет послушать выступления фольклорных ансамблей и творческих коллективов из Белоруссии, Москвы и Подмосковья.

