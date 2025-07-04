Актер Иван Добронравов рассказал, почему не любит давать интервью

Актер Иван Добронравов заявил, что не любит давать интервью, так как ему зачастую задают одни и те же вопросы, на которые он уже отвечал. Кроме того, по его мнению, сложно оставаться собой, разговаривая на камеру.

Как уточнил актер, рассказ о себе мешает зрителю погрузиться в его работу. Чем больше люди будут знать, тем сложнее им будет воспринимать его в качестве артиста, объяснил Добронравов.

Большое интервью с Иваном Добронравовым выйдет в пятницу, 4 июля, в эфире телеканала Москва 24.