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04 июля, 12:00

Культура

Актер Иван Добронравов рассказал, почему не любит давать интервью

Актер Иван Добронравов рассказал, почему не любит давать интервью

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Актер Иван Добронравов заявил, что не любит давать интервью, так как ему зачастую задают одни и те же вопросы, на которые он уже отвечал. Кроме того, по его мнению, сложно оставаться собой, разговаривая на камеру.

Как уточнил актер, рассказ о себе мешает зрителю погрузиться в его работу. Чем больше люди будут знать, тем сложнее им будет воспринимать его в качестве артиста, объяснил Добронравов.

Большое интервью с Иваном Добронравовым выйдет в пятницу, 4 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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