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26 июня, 15:15

Мэр Москвы

Собянин: 18 тыс москвичей стали владельцами квартир по реновации в этом году

Собянин: 18 тыс москвичей стали владельцами квартир по реновации в этом году

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В этом году новое жилье по программе реновации получили уже более 18 тысяч москвичей. Промежуточные итоги подвел Сергей Собянин в своем телеграм-канале, отметив, что темпы переселения остаются высокими. С января по июнь было завершено строительство свыше 20 жилых комплексов – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Все объекты возводятся с учетом потребностей маломобильных граждан и по современным стандартам благоустройства. Рядом с ними находятся парки, станции метро, спортивные и детские площадки, а также вся необходимая инфраструктура.

Всего в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию около двух миллионов квадратных метров жилья. Это позволить обеспечить новыми квартирами 70 тысяч москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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