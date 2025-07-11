Собянин рассказал, какой станет территория "Лужников" после благоустройства

Первый этап благоустройства территории Олимпийского комплекса "Лужники" завершится в 2025 году, рассказал Сергей Собянин во время осмотра работ.

На центральной площади появится фонтан, который зимой будет превращаться в каток. Лестницу, ведущую к Москве-реке, отреставрируют, и построят новый большой причал.

В настоящее время значительная часть территории находится в депрессивном состоянии. Например, инженерные коммуникации, проложенные давно требует реконструкции. Кроме того, будет реконструированы Фестивальная площадь и открытые футбольные, теннисные поля, детские площадки, отремонтированы административные здания, входная группа.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

