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13 июля, 13:00

Город

"Мой район. Новости": первые арбузы сезона появились на Преображенском рынке

"Мой район. Новости": первые арбузы сезона появились на Преображенском рынке

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Жителям района Преображенское уже предлагают попробовать первые арбузы сезона. Поставки идут из Астраханской, Волгоградской, Воронежской областей, Ставропольского края, Дагестана, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Эксперты уверяют, что арбузы в продаже безопасны, а качество и вкус лучше проверять по характерному хрусту мякоти, цвету косточек и подсохшему хвостику. Рекомендуется покупать бахчевые на официальных торговых точках с крышей и ограждением.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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