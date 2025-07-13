"Мой район. Новости": первые арбузы сезона появились на Преображенском рынке

Жителям района Преображенское уже предлагают попробовать первые арбузы сезона. Поставки идут из Астраханской, Волгоградской, Воронежской областей, Ставропольского края, Дагестана, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Эксперты уверяют, что арбузы в продаже безопасны, а качество и вкус лучше проверять по характерному хрусту мякоти, цвету косточек и подсохшему хвостику. Рекомендуется покупать бахчевые на официальных торговых точках с крышей и ограждением.

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