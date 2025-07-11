"Московский патруль": автомобиль загорелся в районе Коптево после попытки угона

В столичном Коптеве мужчина забрался внутрь чужого автомобиля и вырвал провода зажигания, чтобы завести машину без ключа. Однако вместо запуска произошло короткое замыкание, в результате чего транспортное средство загорелось.

По горячим следам полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Москвы. По факту покушения на угон автомобиля возбуждено уголовное дело.

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