Роспотребнадзор сообщил о выявлении дизентерии у отравившихся жителей Дагестана

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Специалисты Роспотребнадзора выявили дизентерию у жителей Дагестана, которые были доставлены в больницы с острой кишечной инфекцией после отравления питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В настоящее время эксперты продолжают изучать образцы воды, которые были взяты из источника водоснабжения. После вирусологических и санитарно-химических проверок специалисты выявили соответствие показателей гигиеническим нормам. Микробиологические исследования еще проводятся, уточнили в Роспотребнадзоре.

"Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", – сказано в заявлении ведомства.

Кишечная инфекция была выявлена в понедельник, 7 июля, у жителей пяти населенных пунктов Дагестана – Магарамкентского района, а также сел Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.

В результате в медучреждения были доставлены 110 человек, в том числе дети в возрасте от 3 до 14 лет. У всех наблюдалась легкая форма отравления.

В Роспотребнадзоре заявляли, что люди могли отравиться питьевой водой, которая поступала отравившимся гражданам по водопроводным линиям из источника "Джепельский". По факту произошедшего ведомство проводит эпидемиологическое расследование.

Специалисты Роспотребнадзора уже подготовили постановление о запрете использования некипяченой воды в питьевых целях. Следователи также завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.