Роспотребнадзор: отравление в Дагестане могло произойти из-за воды из источника

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Люди в Дагестане могли отравиться из-за употребления питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский", который находится в 14 километрах от Магарамкента в сторону села Ахты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В настоящее время специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, обследуют пострадавших и отбирают образцы воды из источника и разводящей сети. Помимо этого, организован осмотр водовода на предмет наличия утечек и аварийных ситуаций, а также подворовые обходы для выявления всех отравившихся.

По факту произошедшего начато эпидемиологическое расследование. Ведомством уже подготовлено постановление о запрете использования некипяченой воды в питьевых целях.

Жителей населенных пунктов, где были выявлены случаи отравлений, попросили соблюдать меры предосторожности, использовать для питья и приготовления пищи лишь бутилированную или кипяченую воду, мыть руки и соблюдать правила личной гигиены.

"Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора", – сказано в сообщении.

Кишечная инфекция была выявлена в понедельник, 7 июля, у жителей пяти населенных пунктов Дагестана. В результате в больницу обратились 110 человек. Большинство из них – дети в возрасте от 3 до 14 лет.

Среди пострадавших, помимо жителей Магарамкентского района, были люди из сел Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. У всех регистрируется легкая форма отравления. Им оказывается вся необходимая помощь.

