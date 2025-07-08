В Дагестане 110 человек обратились в больницу после отравления водой

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Массовое отравление питьевой водой произошло в Магарамкентском районе Дагестана. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы района Фейруддин Рагимханов в беседе с ТАСС.

В результате, по его словам, в больницу обратились 110 человек. Большинство из них – дети.

Информация о кишечной инфекции у жителей пяти населенных пунктов Дагестана поступила в Роспотребнадзор 7 июля. Среди пострадавших, помимо Магарамкентского района, оказались проживающие населенных пунктов Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.

По данному факту организовано эпидемиологическое расследование. На местах продолжают работать специалисты. Они проводят отбор проб воды и биоматериала пострадавших.