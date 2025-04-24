6 взрослых и 39 детей отравились, пообедав в столовых двух школ в Омске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Омской области"

После обеда в столовых двух школ в Омске отравились 6 взрослых и 39 детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 22 апреля в средних школах № 8 и 90. Наутро 24 апреля о недомогании сообщили уже 45 человек.

Этим происшествием уже заинтересовались следователи, которые проводят доследственные проверки по фактам пищевого отравления школьников и учителей в двух школах Советского и Центрального округов Омска, говорится в сообщении пресс-службы управления СК РФ по Омской области.



"По предварительным данным, учащиеся почувствовали себя плохо после обеда в школьных столовых, после чего обратились за медицинской помощью", – добавили там.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. К расследованию подключилась и местная прокуратура.



"Деятельность БОУ города Омска "СОШ № 90" приостановлена", – отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом прокуратура проверила соблюдение законодательства в деятельности фирмы "Прогресс питания", осуществляющей доставку продуктов питания в образовательные учреждения. По итогу в надзорном ведомстве также выявили факты поставки недоброкачественной продукции в школе № 8.

Ранее работа одного из детсадов Екатеринбурга была приостановлена из-за заболевания 16 детей сальмонеллезом. В местном детском саду № 48 выявили несоблюдение последовательности технологических процессов, нарушение требований к хранению пищевой продукции, условий хранения уборочного инвентаря, отсутствие производственного лабораторного контроля качества воды и пищевой продукции в учреждении.

Кроме того, готовая продукция и поверхности оборудования в пищеблоке по микробиологическим показателям признаны неудовлетворительными. Вероятным источником заражения могло стать куриное яйцо.

