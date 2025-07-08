СК возбудил дело после массового отравления водой в Дагестане

Фото: sledcom.ru

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Сейчас сотрудниками регионального СК проводятся мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. Кроме того, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Кишечная инфекция была обнаружена в понедельник, 7 июля, у жителей пяти населенных пунктов Дагестана – Магарамкентского района, а также сел Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.

Всего в больницу обратились 110 человек, в том числе дети в возрасте от 3 до 14 лет. У всех фиксируется легкая форма отравления. Им оказывается вся необходимая помощь.

По версии Роспотребнадзора, люди могли отравиться питьевой водой, которая поступает в эти населенные пункты по водопроводным линиям из источника "Джепельский". Он расположен в 14 километрах от Магарамкента в сторону села Ахты. Сейчас специалисты проводят противоэпидемические мероприятия и отбирают образцы воды из источника и разводящей сети.

Помимо этого, проводится осмотр водовода на предмет наличия утечек и аварийных ситуаций, а также подворовые обходы для выявления всех отравившихся. По факту произошедшего начато эпидемиологическое расследование. Ведомство уже подготовило постановление о запрете использования некипяченой воды в питьевых целях.