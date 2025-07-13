Бесплатная раздача воды организована в транспорте столицы шестой день подряд

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажиры общественного транспорта Москвы могут бесплатно получить питьевую воду. Раздача организована шестой день подряд, пишет пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что получить бутылки с водой можно с 12:00 на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино", а также на станциях Локомотив, Измайлово, Окружная, Владыкино МЦК.

Воду раздают на Ленинградском вокзале среди пассажиров поездов дальнего следования, а также на автовокзалах Центральный, Саларьево, Красногвардейский, Северные ворота и Южные ворота.

С 14:00 до 17:00 получить бутылку можно на МЦД-2 Тушинская, на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. Воду раздают с 14:00 в пригородной зоне Ленинградского вокзала и на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

Бутилированную воду дают пассажирам "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах, на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город".

"Призываем москвичей быть осторожными на улице, носить головные уборы и избегать прямых солнечных лучей", – добавил Ликсутов.

По данным синоптиков, 13 июля станет последним днем в Москве с 30-градусной жарой. При этом в текущем месяце жителей центральной части страны ожидают тропические ливни. До конца месяца в Москве прольется свыше 100 литров дождевой воды на метр площади, предупреждают специалисты.

