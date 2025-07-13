Тишковец: 13 июля станет заключительным днем с 30-градусной жарой в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Воскресенье, 13 июля, станет заключительным днем в Москве с 30-градусной жарой. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Почти неделя аномальной жары, ознаменовавшейся в Москве еще и двумя температурными рекордами, наконец-то, завершается. <...> Июль стал на 2 градуса теплее нормы, и больше не будет эпатировать тропическим зноем", – рассказал Тишковец.

При этом в текущем месяце жителей центральной части России ожидают тропические ливни. До конца месяца в Москве прольется свыше 100 литров дождевой воды на метр площади. Синоптик уверен, что земля будет перенасыщена дождями в 1,5 раза больше нужного.

13-го числа в столице и Подмосковье пройдут кратковременные грозовые дожди интенсивностью до 9–14 литров осадков на метр площади. Восточный ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду и с порывами до 20 метров в секунду. Температура днем составит от 29 до 34 градусов.

