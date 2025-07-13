Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кратковременные грозовые ливни ожидаются в Москве 13 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится атмосферным фронтом окклюзии", – объяснил специалист в своем телеграм-канале.

В Московской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями, но во второй половине дня пройдут кратковременные грозовые ливни интенсивностью до 9–14 литров осадков на метр площади.

Восточный ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду, с порывами во время грозы. Температура днем составит от 29 до 34 градусов. Атмосферное давление немного упадет и достигнет 747 миллиметров ртутного столба, указал Тишковец.

По данным Гидрометцентра России, температура в столице достигнет 32 градусов. Во время грозы и ливней не исключен град, а порывы ветра могут составить до 20 метров в секунду.

До этого, 12-го числа, в столице выпало около 39% месячной нормы осадков. По данным специалистов, в центре города в осадкомер попало 33 миллиметра дождя, что равно трем ведрам воды на один квадратный метр. В Москве продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, введенный из-за грозы. Предупреждение актуально до 21:00 14 июля.

