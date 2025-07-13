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13 июля, 15:30

Транспорт

Гости фестиваля "Ретрорейс" могут увидеть культовые машины прошлых лет

Гости фестиваля "Ретрорейс" могут увидеть культовые машины прошлых лет

На Воробьевых горах собрали уникальную коллекцию редкой техники к фестивалю "Ретрорейс"

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На Воробьевых горах проходит городской фестиваль "Ретрорейс". Гости могут увидеть редкие машины, ярко оформленные ретро-автомобили и тюнингованные экземпляры, многие из которых участвовали в культовых ралли прошлых лет.

Экскурсовод Антон Гурков рассказал, что в этом году подготовлено сразу три сеанса – они охватывают всю представленную технику и рассказывают об автомобилях, вошедших в основную коллекцию музея. Фестиваль продолжится до вечера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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