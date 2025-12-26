Пенсионер в Амурской области зарезал соседа из-за запрета копать червей

Фото: depositphotos/doomu

Пенсионер в Амурской области напал с ножом на соседа из-за запрета копать червей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона.

Все произошло в августе 2025 года. 75-летний обвиняемый давно конфликтовал с потерпевшим, который запретил ему копать червей на земельном участке, а также не уступил место в автобусе.

Во время очередной перепалки пенсионер достал из сумки складной нож и ударил соседа в грудь, спасти его не удалось. Было возбуждено уголовное дело, суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима.

Ранее в Москве двое злоумышленников ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на хозяев. Собственника жилья ударили не менее 29 раз, ранения также получила его сожительница.

Мужчина скончался, а женщину доставили в больницу. Позже правоохранители задержали подозреваемых, один из которых оказался сыном пострадавшей.

