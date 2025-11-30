30 ноября, 22:25Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Дагестане
Фото: телеграм-канал 112
Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейских на контрольно-пропускном пункте "Джемикентский" в Дербентском районе Дагестана, сообщает телеграм-канал МВД по республике.
Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие, в результате нападавший получил смертельное ранение. При этом среди полицейских пострадавших нет.
"Обстоятельства произошедшего устанавливается, проводится комплекс оперативных мероприятий", – добавили в пресс-службе.
Ранее вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции в Москве. Правонарушителя удалось задержать у одного из домов на Щелковском шоссе. Благодаря грамотным действиям полицейских никто не пострадал. Мотивом для нападения могла стать ненависть к полиции.