Неизвестный с ножом напал на полицейских в Дагестане

Фото: телеграм-канал 112

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейских на контрольно-пропускном пункте "Джемикентский" в Дербентском районе Дагестана, сообщает телеграм-канал МВД по республике.

Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие, в результате нападавший получил смертельное ранение. При этом среди полицейских пострадавших нет.

"Обстоятельства произошедшего устанавливается, проводится комплекс оперативных мероприятий", – добавили в пресс-службе.

Ранее вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции в Москве. Правонарушителя удалось задержать у одного из домов на Щелковском шоссе. Благодаря грамотным действиям полицейских никто не пострадал. Мотивом для нападения могла стать ненависть к полиции.

