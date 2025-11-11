Студент-первокурсник скончался после избиения в общежитии в Якутске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Студент первого курса в Якутске скончался после избиения в общежитии учебного заведения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

Информацию о том, что в больнице, не выходя из комы, скончался 18-летний молодой человек, распространили пользователи соцсетей. Отмечается, что на студента якобы напали, пока он спал.

Случившееся подтвердили правоохранительные органы. В ведомстве подчеркнули, что сообщение о молодом человеке с телесными повреждениями поступило в дежурную часть 2-го отдела полиции МУ МВД России "Якутское" 1 ноября.

Подозреваемый в нападении 18-летний студент был установлен сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Материалы уголовного дела будут направлены в Следственный комитет.

