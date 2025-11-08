Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в одной из квартир на Скобелевской улице Москвы, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по столице.

Уточняется, что смерть наступила в результате колото-резаных ранений. Предварительно установлено, что их нанесла сожительница мужчины.

В настоящее время на месте происшествия находятся следователи и криминалисты, которые работают над выяснением всех обстоятельств. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина убил бывшую супругу, после чего покончил с собой на рабочем месте. Их тела были обнаружены в офисе, расположенном на улице Большой Садовой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

До этого тела 39-летней женщины, пристегнутой наручниками к стеллажу, с признаками насильственной смерти и ее супруга были обнаружены в подмосковном Пущине. Правоохранители выяснили, что между ними произошел конфликт на фоне ревности, в ходе которого мужчина убил жену, а после покончил с собой. Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Доведение до самоубийства".