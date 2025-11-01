В Челябинске арестовали мужчину, напавшего с мачете на экс-супругу и ее сожителя

Фото: телеграм-канал "Челябинский Следком"

В Челябинске суд арестовал мужчину, который напал с мачете на бывшую супругу и ее сожителя, сообщает региональное СУ Следственного комитета России.

Инцидент произошел утром 31 октября возле дома № 2В по улице Румянцева в Металлургическом районе. Было установлено, что 37-летний обвиняемый, используя мачете, нанес несколько ударов по голове и телу 34-летней экс-возлюбленной и 39-летнего сожителя.

Пострадавших госпитализировали, а ранее судимого местного жителя задержали. Он обвиняется по статье "Покушение на убийство двух или более лиц". Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря 2025 года.

