People: в Гонконге в кукле Hello Kitty нашли череп убитой 26 лет назад девушки

В Гонконге полицейские нашли в кукле Hello Kitty череп убитой 26 лет назад девушки. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на People.

Дело помогла раскрыть девочка. Она рассказала о преследовавшем ее призраке женщины, убитой в квартире на Гранвиль-роуд. Правоохранители прибыли по указанному адресу и обнаружили пакеты с останками убитой, при этом череп женщины был зашит в плюшевую игрушку.

Как говорится в материале издания, в 1999 году трое мужчин похитили 23-летнюю хостес из-за ее долгов. Ее держали взаперти в квартире в Коулуне, морили голодом и избивали, пока она не скончалась.

Судья назвал это дело "беспрецедентным по степени жестокости". Обвиняемых приговорили к пожизненному заключению.

