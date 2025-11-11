Форма поиска по сайту

11 ноября, 09:56

Происшествия
People: в Гонконге в кукле Hello Kitty нашли череп убитой 26 лет назад девушки

Фото: scmp.com

В Гонконге полицейские нашли в кукле Hello Kitty череп убитой 26 лет назад девушки. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на People.

Дело помогла раскрыть девочка. Она рассказала о преследовавшем ее призраке женщины, убитой в квартире на Гранвиль-роуд. Правоохранители прибыли по указанному адресу и обнаружили пакеты с останками убитой, при этом череп женщины был зашит в плюшевую игрушку.

Как говорится в материале издания, в 1999 году трое мужчин похитили 23-летнюю хостес из-за ее долгов. Ее держали взаперти в квартире в Коулуне, морили голодом и избивали, пока она не скончалась.

Судья назвал это дело "беспрецедентным по степени жестокости". Обвиняемых приговорили к пожизненному заключению.

Ранее Алексис Эрнандес в США совершил двойное убийство из-за "зашифрованного послания" от таракана. Правоохранители обнаружили его с огнестрельным оружием и саблей морской пехоты. Во время допроса мужчина рассказал, что слышал голоса, которые доносились из вентиляции. По его словам, именно таракан призвал его совершить убийство.

происшествияза рубежом

Главное

