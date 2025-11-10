Форма поиска по сайту

10 ноября, 04:12

Происшествия
SCMP: джихадисты казнили девушку в Мали за публикации в TikTok

В Мали девушку публично казнили за посты в TikTok

Фото: depositphotos/tbtb

На севере Мали джихадисты похитили и публично казнили блогера Мариам Сиссе за ее ролики в соцсети TikTok о городе Тонка. Об этом сообщает издание SCMP со ссылкой на семью погибшей и местные власти.

Как уточнил брат Сиссе, джихадисты обвинили девушку в информировании армии Мали о своих передвижениях. Блогера отвезли на мотоцикле в Тонку, где застрелили на площади Независимости.

У Сиссе насчитывалось более 90 тысяч подписчиков в TikTok. В основном девушка записывала ролики про Тонку.

Ранее в Иране казнили местного жителя, обвиняемого в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад". По данным СМИ, мужчина передавал израильской стороне чувствительную информацию об Иране, а также поддерживал связь с двумя офицерами "Моссада".

В июне в Японии впервые с 2022 года был казнен 34-летний Такахиро Сираиси, которого в 2021-м приговорили к высшей мере наказания за убийство девяти человек. Мужчина, используя соцсети, звал к себе домой склонных к суициду подростков, после чего убивал их.

