SCMP: джихадисты казнили девушку в Мали за публикации в TikTok

Фото: depositphotos/tbtb

На севере Мали джихадисты похитили и публично казнили блогера Мариам Сиссе за ее ролики в соцсети TikTok о городе Тонка. Об этом сообщает издание SCMP со ссылкой на семью погибшей и местные власти.

Как уточнил брат Сиссе, джихадисты обвинили девушку в информировании армии Мали о своих передвижениях. Блогера отвезли на мотоцикле в Тонку, где застрелили на площади Независимости.

У Сиссе насчитывалось более 90 тысяч подписчиков в TikTok. В основном девушка записывала ролики про Тонку.

