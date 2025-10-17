В Малайзии вынесли приговор мужчине, который вырезал ребенка из живота невесты

Фото: depositphotos/andreyuu

Суд в Малайзии вынес приговор мужчине, который вырезал ребенка из живота своей невесты. Об этом сообщает издание Mothership.

Уточняется, что 22-летний Мухаммад Факрул Айман Саджали совершил преступление в 2023 году. По данным дела, он напал на беременную Нур Анисах Абдул Вахаб на улице.

Сначала он ударил ее по голове, а затем набросился с ножом: перерезал горло, нанес множественные ранения по всему телу и вырезал 18-недельный плод. После этого злоумышленник оттащил тело на плантацию и поджег, облив бензином.

ДНК-экспертиза показала, что преступник не являлся отцом ребенка. В ходе слушаний мужчина не раскаялся в содеянном и заявил, что намеревался расправиться с невестой, а также сказал, что "это должно стать уроком для всех". Злоумышленника приговорили к смертной казни.

Ранее стало известно, что жительница Великобритании Назли Мертока до смерти затрясла свою трехмесячную дочь. При этом она заявляла, что девочка просто потеряла сознание у нее на руках. Однако судебно-медицинский эксперт указал на то, что травмы ребенок мог получить только в результате сильного сотрясения.

