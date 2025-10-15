Британка до смерти затрясла 3-месячную дочь

Фото: 123RF/nataliaderiabina

Жительница Великобритании Назли Мертока до смерти затрясла свою 3-месячную дочь. Об этом сообщает The Sun.

По словам 24-летней матери, она держала Кайлани на руках, когда та потеряла сознание. Женщина позвонила в экстренные службы и сообщила, что у ее дочери не бьется сердце.

Судебно-медицинский эксперт указал на то, что травмы Кайлани могла получить только в результате сильного сотрясения. Девочка погибла от черепно-мозговой травмы.

Детектив-инспектор Джон Марриот во время суда указал на то, что Мертока "совершила ужасное преступление против собственного ребенка", а также "наговорила всякого" экстренным службам, чтобы избежать наказания.

"Хотя жизнь Кайлани оборвалась из-за этого чудовищного насилия, у нее были родственники, которые любили ее и заботились о ней", – указал детектив-инспектор.

Суд присяжных признал женщину виновной, ей будет вынесен приговор.

