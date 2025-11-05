Бразильскую "куклу Барби" Янкавски нашли мертвой в постели с любовником

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/bonecadesumana

Блогера Барбару Янкавски, сделавшую почти 30 пластических операций и известную как "кукла Барби", обнаружили мертвой в кровати с любовником в таунхаусе в районе Лапа – западной части Сан-Паулу в Бразилии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

Девушка скончалась 2 ноября. Полиция классифицировала ее смерть как "подозрительную", сейчас правоохранители ждут результатов вскрытия. По информации СМИ, у Янкавски были травмированы глаза и зафиксированы ушибы на спине. Известно, что перед сном у нее случился приступ кашля.

Хозяин дома, 51-летний адвокат рассказал полиции, что провел с девушкой весь день и нанял ее для интимных услуг. Они вместе употребляли наркотики, после чего Янкавски уснула рядом с ним в одном нижнем белье во время просмотра телевизора.

По словам подруги адвоката, которая была там же, но ушла до смерти девушки, "Барби" повредила глаз, когда упала утром.

Фанаты блогера написали, что "не могут поверить", что она умерла, и отметили, что их немного утешает, что она "прожила немного той жизни, которую любила".

Янкавски перенесла за свою жизнь 27 пластических операций и потратила на них 42 тысячи фунтов стерлингов. Девушка была популярна не только в соцсетях, она принимала участие в телепрограммах и рекламных кампаниях.

Ранее гражданин США, вес которого составлял 200 килограммов, был найден мертвым в гостиничном номере на Пхукете, куда он прибыл на сборы по муай-тай ради похудения. По данным из отчетов правоохранительных органов, накануне вечером американец пожаловался на сильную усталость и отсутствие энергии. Он попросил горничную принести ему еду из ближайшего магазина, после чего уже не выходил из номера.

