Американец весом 200 кг умер на сборах по муай-тай, куда приехал похудеть

Фото: ТАСС/Павел Каравашкин

Гражданин США, вес которого составлял 200 килограммов, был найден мертвым в гостиничном номере на Пхукете, куда он прибыл на сборы по муай-тай ради похудения. Об этом сообщает Phuket News.

Как уточнила полиция, тело мужчины обнаружили сотрудники отеля после того, как он не отвечал на стук в дверь. Он лежал на краю кровати.

По данным из отчетов правоохранительных органов, накануне вечером американец пожаловался на сильную усталость и отсутствие энергии. Он попросил горничную принести ему еду из ближайшего магазина, после чего уже не выходил из номера.

Предварительный осмотр тела не показал следов насильственной смерти. Следователи заметили в комнате лекарства. Полиция указала, что покойный проживал в отеле при тренировочном лагере около недели.

По предварительной версии врачей, мужчина умер за несколько часов до обнаружения тела из-за обострения хронического заболевания.

Ранее в Турции умер 24-летний блогер Эфекан Культур. Причиной стали осложнения, связанные с ожирением. В своих роликах в стиле "мукбанг" для соцсети TikTok он объедался на камеру. Культур был вынужден прекратить трансляции после того, как оказался прикованным к постели. Блогер начал страдать от пролежней и затрудненного дыхания.

