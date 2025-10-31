31 октября, 18:36Происшествия
Мужчина весом 138 кг случайно раздавил ребенка в Малайзии
Фото: 123RF.com/boggy22
Мужчина с весом 138 килограммов случайно раздавил трехлетнюю дочь своей подруги в Малайзии. Об этом сообщает издание Mothership.
Случай произошел в доме Ахмада Ашрафа. Мужчина остался с ребенком девушки, которая заболела. Войдя в комнату в темноте, чтобы дать девочке молока, житель Малайзии не заметил ее на полу и наступил ей на грудь. Травма привела к гипервентиляции.
Ашраф попытался оказать помощь ребенку и самостоятельно доставил ее в больницу, однако девочка скончалась. В тот же день он добровольно сдался полиции.
В рамках заседания суда было указано, что мужчина заметно похудел с момента трагедии. Судья учел некоторые смягчающие обстоятельства, в частности то, что Ашраф сотрудничал со следствием, не имел умысла и агрессивных побуждений, а также искренне раскаялся. Кроме того, он принес извинения матери ребенка.
Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы.
