РИА Новости: в квартире каннибала Малышева в Перми нашли тело его соседа

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело мужчины 1955 года рождения найдено в квартире "пермского людоеда" Михаила Малышева в Кировском районе. Об этом РИА Новости рассказал источник в полиции.

Мертвого мужчину обнаружили 28 октября в квартире, где после освобождения из колонии жил Малышев. Выяснилось, что тело принадлежит соседу "пермского людоеда". В настоящее время назначена судмедэкспертиза для выяснения точной причины смерти.

В местных соцсетях сообщили, что Малышев и сосед были в хороших отношениях. Перед инцидентом они якобы выпивали, однако после приятель "пермского людоеда" умер. В связи с этим СМИ предположили, что смерть мужчины не имеет ничего общего с криминалом.

Малышев был задержан в 2000 году за то, что он убил, расчленил и частично съел мужчину и женщину. Останки первой жертвы были найдены возле дома на улице Маршала Рыбалко, а второй – в реке.

При этом при проверке на полиграфе была выявлена причастность мужчины к не менее 8 преступлениям. В результате суд приговорил Малышева к 25 годам заключения. Известно, что он прошел принудительное психиатрическое лечение. В октябре 2022 года "пермский людоед" вышел на свободу.

