Пермского маньяка отправили в колонию на 11 лет

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Маньяка из Пермского края приговорили к 11 годам колонии особого режима. Его осудили за кражу ребенка недалеко от поселка Теплая Гора и нападение на женщину летом 2022 года. Об этом сообщает телеканал "360".

Мужчина напал с ножом на 13-летнюю школьницу, когда она гуляла с собакой, и принудил ее пойти с ним. Питомца преступник ударил лопатой, а девушку привязал к дереву. Он заставлял ее курить сигареты и пить алкоголь. Когда ночью мужчина уснул, школьница смогла сбежать и рассказать обо всем родителям. После этого злоумышленника искали полиция и волонтеры.

Известно, что за несколько дней до этого маньяк напал на тренера по спортивному ориентированию, когда та занималась с детьми. Она успела крикнуть ученикам, чтобы те убегали, а сама увела мужчину в сторону. Позднее ей тоже удалось спастись, после чего женщина обратилась к правоохранительным органам.

В итоге мужчину поймали и передали полиции местные жители. Стало известно, что в прошлом преступник уже сидел в тюрьме. Его отправили туда на 20 лет за убийство нескольких человек. Он вышел на четыре года раньше срока.

Вину маньяк признал и согласился с решением суда. По его мнению, причиной всех бед стали алкоголь и плохое воспитание.

Ранее стало известно, что пермский каннибал Михаил Малышев, который провел под стражей 20 лет, вышел на свободу. В 2002 году его приговорили к 25 годам заключения за то, что он убил, расчленил и частично съел мужчину и женщину. Известно, что он прошел принудительное психиатрическое лечение.

Также сообщалось, что в Тихвине полиция задержала убийцу. По данным следствия, 19-летний мужчина несколько месяцев насиловал свою 16-летнюю племянницу, а после убил ее.

"Московский патруль": убийца модели Гретты Ведлер получил 15 лет колонии строгого режима