26 декабря, 10:16

Общество

Роспотребнадзор опроверг рост заболеваемости мышиной лихорадкой

Фото: ТАСС/Александр Ярик

Показатели заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), известной как мышиная лихорадка, в России в 1,5 раза ниже среднемноголетних значений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Уточняется, что устойчивое снижение заболеваемости мышиной лихорадкой отмечается не только в целом по России, но и в большинстве регионов, которые эндемичны данной инфекции. Наиболее активные природные очаги ГЛПС находятся в Приволжском федеральном округе.

В текущем году, по данным ведомства, фиксировалась активизация природных очагов, но ухудшения эпидемиологической ситуации удалось не допустить. Вместе с этим текущие показатели заболеваемости в 3 раза меньше последнего подъема, который фиксировался в 2019 году.

Сезонный рост заболеваемости населения связан с осенними миграциями мелких млекопитающих в постройки человека, а заражение людей в основном происходит в сельской местности и в частном секторе, а также во время проведения сельскохозяйственных работ или на территориях вблизи лесных массивов.

Ранее в Казанском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора рассказывали, что с начала года в России увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой. Уточнялось, что ее фиксировали в 54 субъектах страны. Среди заболевших превалировало городское население – 86%, а на долю сельского населения пришлось всего 13%.

