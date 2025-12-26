Форма поиска по сайту

26 декабря, 10:25

The Thaiger: в Таиланде преступник порезался во время побега из обворованного дома и умер

В Таиланде преступник порезался во время побега и умер

Фото: depositphotos/dechevm

В Таиланде преступник порезался во время побега из обворованного дома и умер. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Thaiger.

Инцидент произошел 23 декабря в тайском округе Бангпаконг провинции Чаченгсау. Собственница таунхауса вместе с дочерью и внучкой находилась на третьем этаже, когда они услышали шум. Хозяйка сообщила о произошедшем правоохранителям. Однако в этот момент раздался звук разбитого стекла.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, которые выявили следы взлома и крови, а также разбросанные вещи. В 300 метрах от дома был выявлен мужчина с сильными порезами. Его госпитализировали, однако спасти пострадавшего не удалось из-за сильной кровопотери.

Предварительно, злоумышленник услышал, как хозяйка таунхауса с дочерью и внучкой сообщают об инциденте правоохранителям, поэтому запаниковал, выбил окно и попытался сбежать. В этот момент он, вероятно, поранился о стекло.

Личность злоумышленника пока не установлена. Правоохранители проверяют, мог ли у преступника быть сообщник.

Ранее мужчина хотел ограбить аптеку на юго-западе Москвы, однако порезал артерию о разбитое стекло и умер из-за сильной кровопотери. По версии следствия, злоумышленник планировал украсть лекарства.

