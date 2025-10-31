Мужчину в США обвинили в расправе над участницей конкурса "Мисс Пенсильвания"

Фото: phillypolice.com

В США предъявлены обвинения мужчине, подозреваемому в похищении и убийстве королевы красоты, сообщает издание People.

По данным СМИ, участница конкурса "Мисс Пенсильвания" Када Скотт пропала 4 октября – девушка не вернулась домой. Как рассказали ее родственники, перед этим на ее номер поступила серия угрожающих звонков.

Полиция 15 октября задержала подозреваемого. Им оказался 21-летний Кеон Кинг, знакомый с погибшей и переписывавшийся с ней перед исчезновением.

Через три дня останки девушки обнаружили в лесном массиве Филадельфии рядом с обгоревшим автомобилем, который, по версии следствия, использовался для транспортировки тела.

Кингу инкриминируют широкий перечень преступлений, включая убийство, ограбление, кражу и нарушение оружейного законодательства. Ему также вменяют незаконное хранение орудия преступления, уничтожение улик, надругательство над телом и сговор.

В список обвинений вошли и воспрепятствование правосудию, поджог, создание угрозы автокатастрофы, несанкционированное использование автомобиля и создание угрозы для окружающих.

При расследовании выяснилось, что ранее в этом году обвинения в похищении и удушении в отношении Кинга уже выдвигались, но впоследствии были сняты.

